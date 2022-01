Where You At : une app pour assurer la sécurité des femmes dans le monde de la nuit

La start-up Where You At s'est associée à l'organisation Night Time Industry Association pour évaluer le phénomène au Royaume-Uni. Ils ont interrogé 1500 étudiants britanniques, majoritairement des femmes, pour connaître leur ressenti vis-à-vis du monde de la nuit.

92% des sondés se sont déjà sentis en danger dans un bar ou une discothèque et 44% se sont retrouvés dans une situation où ils auraient eu besoin d'aide.

L'application développée par Where You At est actuellement en phase de test dans plusieurs établissements festifs à travers le Royaume-Uni. Elle devrait être lancée dans quelques mois, lorsque les restrictions sanitaires liées au Covid-19 seront allégées dans les bars et les discothèques.