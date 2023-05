"Where is my mind" : la chanson qui désactive l'alarme des Google Pixel

Sortie en 1988, la chanson "Where is my mind" des Pixies est devenue culte grâce au film Fight Club en 1999. Beaucoup la considèrent comme un classique et l'utilisent comme réveil, ce qu'on vous déconseille si vous avez un téléphone de Google.

Cette semaine, un internaute s'est confié à ce sujet sur Reddit. La personne explique que depuis plusieurs mois, le réveil de son Google Pixel sonne de façon aléatoire, l'obligeant à utiliser une "alarme de secours" pour être sûre de se réveiller à l'heure. Elle avait beau chercher des solutions, elle ne trouvait pas quel était le problème de son téléphone... avant de comprendre que c'était à cause du titre "Where is my mind". Elle n'y avait pas songé plus tôt car la musique de son réveil provient d'une playlist Spotify mise en aléatoire, sur laquelle figure la chanson. "La première chose qu'on entend est "Ooohhh STOP", avec le mot "stop" prononcé très clairement. Mon Google Pixel entend ce "stop", et automatiquement, éteint l'alarme", explique l'internaute, avant d'ajouter de manière sarcastique : "Au moins, ça prouve que cette fonction marche bien".

Ce post a rapidement fait le buzz sur le site. Plusieurs y ont répondu en disant qu'il leur était arrivé la même chose. Ce problème les a forcé à retirer la chanson de leur playlist pour que leur alarme sonne correctement. Selon le site Stereogum, l'alarme ne se désactive pas avec d'autres titres ayant le mot "stop" dans les paroles, tels que "Don't stop me now" de Queen ou "Stop! In the name of love" de The Supremes. La "malédiction" toucherait uniquement "Where is my mind".

Les Pixies ont eu vent de la situation et ont même fini par y réagir. "Désolé pour ça !" a posté le groupe sur Twitter, en réponse à un article d'Android Police.