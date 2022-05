Wheeling à une main, drapeau colombien, van der Poel et Eenkhoorn font le show dans le Passo Fedaia

Mathieu van der Poel et Pascal Eenkhoorn étaient visiblement très heureux d’en finir avec la montagne sur ce Giro 2022. Les deux Néerlandais ont en tout cas fait le show dans le Passo Fedeia, la dernière ascension du Tour d’Italie. Pour le plus grand bonheur des fans.



Pendant que Jai Hindley prenait le pouvoir, MVDP a joué les équilibristes sur les pentes raides (7,8% de moyenne, régulièrement au-dessus des 10%) qui menaient à La Marmolada. Le coureur d’Alpecin-Fenix a offert un long wheeling aux supporters présents. Il a aussi tapé dans les mains. A voir ces images, on peut mesurer la popularité de l’ancien champion du monde de cyclo. On comprend aussi, pourquoi au-delà de son style offensif et de son talent, il est l’un des chouchous du public.