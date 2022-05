Whatsapp : vous pouvez désormais réagir aux messages avec des smileys (comme dans messenger)

WhatsApp déploie désormais la possibilité de réagir à un message avec des emoji !

Tout comme on peut déjà le faire sur Messenger, Whatsapp permet aujourd’hui (il faut faire la mise à jour de l’app) de pouvoir réagir aux messages reçus (ou envoyés) avec des emojis. Lors de l’annonce de Meta en mars, il a été précisé que vous ne pourriez en utiliser que quelques-uns pour commencer mais la prise en charge de "tous les emojis et les tons de peau" sera ajoutée à l’avenir.

Les réactions sont une fonctionnalité utile, c’est pourquoi d’autres applications comme Slack et Telegram les ont depuis un certain temps. Une option qui permet de soulager les conversations, de groupe ou non, sans encombrer le fil de discussion avec des émoticônes.

Le porte-parole de Meta, Vispi Bhopti, a déclaré à The Verge que la société s’attend à ce que les réactions soient déployées pour tout le monde dans "environ une semaine", mais a ajouté que certains utilisateurs disposent déjà de la fonctionnalité.