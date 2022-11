WhatsApp : vous pourrez bientôt vous envoyer des messages à vous-même

La messagerie de Meta déploiera prochainement une nouvelle fonctionnalité plus utile qu’elle n’en a l’air.

En effet, WhatsApp permettra dans quelques semaines de s’envoyer des messages. L’idée n’est pas de discuter avec soi-même (quoique, si vous vous ennuyez profondément), mais bien de vous envoyer des informations à retenir.

L’option agit en quelque sort comme un bloc-notes dans lequel vous pouvez inscrire votre liste de course, une nouvelle idée, ou une pensée soudaine. Et comme il s’agit d’une conversation “classique”, tous les outils de WhatsApp sont à votre disposition. Vous pouvez donc ajouter une photo, un dessin, un document, une localisation et même un message vocal afin de gagner du temps.