WhatsApp sur iPad, c’est pour bientôt

La messagerie de Meta n’était toujours pas disponible en version tablette sur les appareils à la pomme. Mais cela devrait changer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

En effet, l’application est actuellement en test auprès de quelques utilisateurs. Selon 9to5Mac, "WhatsApp Beta fonctionne sur l'iPad avec une approche similaire à celle de l'application Mac. Une fois l'application installée et ouverte, elle vous demande d'utiliser WhatsApp sur votre téléphone pour scanner un code QR. Ensuite, l'application télécharge toutes vos conversations et vous pouvez envoyer et recevoir des messages sur votre iPhone, votre iPad et votre Mac."