WhatsApp refonctionne après une panne mondiale de plus d'une heure

Le service de messagerie Whastapp a été victime ce matin d’une panne mondiale pendant plus d'une heure. Peu après 9 heures (heure belge), de nombreux utilisateurs à travers le monde ont rencontré des problèmes de connexion.

Sur la plateforme Downdetector, plusieurs personnes avaient signalé que la messagerie était en panne. Des signalements avaient également été postés sur le réseau social Twitter.

Une panne qui intervient alors que la nouvelle version prévue pour ce 31 octobre suscite déjà des remous sur le la toile, puisqu'une trentaine de smartphones, toujours sous Android 4.0.1, ne supporteront pas la dernière mouture.

Très vite, la messagerie avait dit "œuvrer pour restaurer WhatsApp pour tout le monde le plus rapidement possible". WhatsApp appartient à Meta, maison-mère de Facebook et Instagram notamment.