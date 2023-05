La deuxième option, qui devrait intéresser plus d’utilisateurs, concerne les noms d’utilisateurs. Jusqu’à présent, pour se connecter à WhatsApp, il faut obligatoirement entrer son numéro de téléphone. Mais à l’avenir, la messagerie pourrait fonctionner comme les messageries concurrentes, et permettre la connexion via un nom d’utilisateur et un mot de passe. Toujours selon WABetaInfo, cette option est apparue dans la version bêta 2.23.11.15 pour Android. Les conversations commencées à partir d’un compte doté d’un nom d’utilisateurs seraient également cryptées de bout en bout.

Évidemment, s’agissant de fonctionnalités en phase de test, elles pourraient être abandonnées par WhatsApp. Affaire à suivre, donc.