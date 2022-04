WhatsApp : le support multi-appareils est disponible

La messagerie de Meta offre désormais une option très attendue : le support multi-appareils. Concrètement, il sera possible d’utiliser la messagerie sur quatre appareils à la fois.

En effet, jusqu’à présent, pour profiter de la messagerie sur un autre appareil que votre smartphone principal, il fallait maintenir les deux appareils à proximité et connectés l’un à l’autre. Avec cette nouvelle mise à jour, vous pourrez donc profiter de WhatsApp sur PC/Mac, sur un autre smartphone ou sur une tablette (en passant par WhatsApp Web et en optant pour l’affichage “version ordinateur”), et ce même votre smartphone principal est éteint.