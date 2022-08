WhatsApp : de nouvelles fonctionnalités pour plus de confidentialité et de contrôle

WhatsApp a annoncé mardi de nouvelles fonctionnalités, mises en application dès ce mois d’août et censées offrir davantage de protection et de contrôle sur les messages envoyés par le truchement de l’application, utilisée par plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde.

Désormais, il sera possible de quitter un groupe WhatsApp de façon confidentielle, sans en avertir la totalité de ses membres. Cette information ne sera communiquée qu’aux administrateurs du groupe en question. Le déploiement de cette fonctionnalité commence ce mois d’août.