WhatsApp cessera bientôt de fonctionner sur certains iPhone

La messagerie de Meta ne prendra plus en charge d’anciens iPhone et deux versions d’iOS, et ce dès le mois d’octobre 2022.

À cette date, WhatsApp nécessitera iOS 12 au minimum pour fonctionner. La messagerie abandonne donc iOS 10 et iOS 11, des OS qui tournaient principalement sur de vieux iPhone.

L’iPhone 5 et l’iPhone 5C ne pourront donc plus utiliser WhatsApp dans quelques mois, ceux-ci n’étant plus pris en charge par Apple. Aucune mise à jour possible, il faudra changer de téléphone pour continuer d’utiliser l’application.

L’iPhone 5s, iPhone 6, et iPhone 6s, sortis quelques années après, ne sont pas encore concernés, mais sont sans doute les prochains sur la liste. D’ici là, WhatsApp a publié une page dédiée à ce changement. "Avant que nous ne cessions de prendre en charge votre système d'exploitation, vous serez averti directement dans WhatsApp à l'avance et rappelé à quelques reprises de procéder à la mise à niveau", indique Meta.