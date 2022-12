WhatsApp : ces smartphones ne seront plus pris en charge en 2023

La messagerie de Meta abandonnera de nombreux smartphones dès le 1er janvier 2023. Mais pas de panique, il s’agit de modèles datant d’une dizaine d’années.

Selon le site Phone Arena, il s’agit principalement de modèles d’entrée ou de milieu de gamme. Pas moins de 47 appareils sont concernés. Ils ne recevront plus de mises à jour ni de support technique de la part de WhatsApp. L’application continuera donc de fonctionner, mais ses fonctionnalités seront limitées et à terme, utiliser la messagerie sur ces modèles sera de plus en plus risqué.