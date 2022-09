WhatsApp : avec Call Links, un seul lien suffira pour rejoindre un appel

La messagerie de Meta ajoute une nouvelle fonctionnalité baptisée Call Links. Celle-ci permettra d’envoyer un lien à un contact afin qu’il rejoigne un appel.

Grâce à cette option, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'option "Call links" dans l'onglet Appels et créer un lien pour un appel audio ou vidéo et le partager facilement avec leur famille et leurs amis. Il faudra cependant disposer de la dernière version de l’application pour en profiter. Une mise à jour sera disponible cette semaine.

Call Links n’est pas l’unique nouveauté annoncée par Mark Zuckerberg. Le PDG de Meta a également confirmé que les appels vidéo cryptés sont actuellement en test pour les appels de groupe pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes. On est encore loin de la concurrence, comme Google Meet ou Microsoft Teams qui permettent de regrouper jusqu’à 100 personnes (voire 300 sur Zoom), mais rappelons que WhatsApp est gratuit et ne place pas à l’heure actuelle de limites sur la durée des appels.