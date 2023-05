Wezembeek-Oppem : la Fondation Roi Baudoin investit 700.000 euros dans le futur habitat groupé du Vosberg

En 2020, 29 familles ont acheté l’ancien monastère du Vosberg à Wezembeek-Oppem, anciennement propriété de l’ordre catholique des "passionistes", dans le but de le transformer en un habitat groupé intergénérationnel. Dans cet ensemble, six logements seront destinés à l’accueil de publics aux besoins spécifiques, dont quatre accueilleront des personnes âgées. Le coût des travaux est de plusieurs millions d’euros. Séduite, la Fondation Roi Baudouin a décidé de financer 700.000 euros du projet.

Des briques rouges d’un autre temps

Lorsqu’un rayon de soleil frappe le vieux clocher, les façades en briques rouges et l’ancienne chapelle laissée dans son jus, la magie du lieu se révèle. Cet édifice religieux a été construit au début du 20e siècle, non loin de la Région bruxelloise.

Au cours du premier cinquième de ce 21e siècle, 29 familles ont séduit les anciens propriétaires avec un projet de transformation en habitat intergénérationnel. "L’âge des futurs habitants est compris entre zéro et plus de soixante-dix ans", explique Philippe Van Ophem, un futur cohabitant que nous avons rencontré dans la cour du monastère. "C’est un grand complexe de plus de 5000 mètres carrés. Nous sommes ici sur ce que l’on appelle la "place du village". L’objectif est de créer un habitat groupé ouvert sur le quartier, avec toute une série d’activités qui s’intégreront autour de cette place".

Cependant, les démarches administratives pour obtenir les permis d’urbanisme ont fait traîner le projet depuis trois ans. Les plans de rénovation sont toutefois prêts. Les cohabitants espèrent commencer les travaux après l’été et les terminer d’ici la fin de l’année 2025.

Fondation Roi Baudouin séduite

"6 logements seront destinés à l’accueil de publics aux besoins spécifiques. On comptera deux logements pour jeunes en difficulté qui seront accompagnés par une association locale et quatre logements pour des personnes âgées en risque d’isolement. Ces dernières auront la possibilité de mutualiser les soins dont ils ont besoin, mais également de bénéficier d’échanges spontanés avec l’ensemble des autres habitants : support, entraide, apprentissage intergénérationnel", peut-on lire sur le site de l’association philanthropique.

La vision proposée a en effet séduit la Fondation, qui a décidé de contribuer au projet en finançant l’achat des quatre logements, leur rénovation et en rendant l’ancien monastère accessible aux personnes à mobilité réduite.