Wet Leg reprend son tube "Chaise Longue" en français

Mais avant de repasser par chez nous, les deux Britanniques dévoilent ce mois-ci une nouvelle version de leur premier titre, Chaise Longue. Un peu à la manière de Jacques et de sa "Worldwide version" de Dans La Radio, Rhian et Hester le reprennent ici dans la langue de Molière. Une initiative plutôt surprenante qui aurait été enregistrée lors d’une session dans une radio française. Elles entonnent une traduction presque littérale de leurs paroles dévergondées, qui nous laisse sur notre certitude que l’anglais est quand même un peu plus glamour que le français. Ainsi, la phrase "Is your muffin buttered ? Would you like us to assign someone to butter your muffin ?", sortie d’un dialogue du film Mean Girls, devient "Ta brioche est-elle bien beurrée ? As-tu besoin de quelqu’un pour te beurrer la brioche ?". L’idée est plutôt cocasse et concorde plutôt bien avec leur personnalité. On vous laisse vous faire votre idée.