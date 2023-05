Westhoek et Oosthoek, riches zones dunaires à portée de plages

L’Ijzermond, c’est 130 ha de réserve naturelle qui fut par le passé terrain de golf et huîtrières. L’Izer, auquel elle doit son nom, prend sa source en France et se jette en Mer du Nord à Nieuport. Cette embouchure offre un magnifique chenal aux plaisanciers pour sortir leur bateau vers la haute mer. Alain Moes, guide naturaliste, veille sur ces prés-salés (schorre et slikke) et vasières en bordure de cet estuaire très artificialisé en face. Il y organise aussi des visites guidées dans la zone non accessible au grand public. " Durant la marée haute, on ferme les écluses. C’est le seul endroit en Belgique où on a un estuaire ". Escaut et Meuse retrouvent en effet la mer sur le territoire hollandais. " Cette réserve protégée est notre petite baie de Somme en quelque sorte. Le mélange d’eau de mer saumâtre et d’eau douce du fleuve crée un biotope particulier pour la flore et la faune. Pour les ornithologues, cette période printanière est la plus intéressante avec la fin de l’été. " Pas de colonies de phoques ici, mais quelques sujets prennent le soleil parmi une flore halophile ou non. Lavande de mer, salicorne, aster maritime ou statice vulgaire colorent les dunes herbacées, tandis que les dunes grises et blanches séparent la réserve de l’estran. Une multitude d’oiseaux occupent le site. Certains sont migrateurs et font une halte. D’autres sont à demeure, comme les cormorans.