Western City, le petit village américain, fête ses 60 ans

Depuis 60 ans une équipe de passionnés font revivre le Far West et l’American Way of Life, la vie à l’américaine, à travers un village de cow-boy complètement reconstitué. Le Ranch, le Saloon, les chevaux, le Shérif et la prison… Tout y est pour vous plonger dans cette ambiance américaine.

Chaque dimanche de mai à octobre Des shows western sont programmés chaque dimanche de mai à octobre avec danses indiennes et démonstrations équestres basées sur la musique et le style country. Vous pouvez vous restaurer sur place avec les traditionnels hamburgers ou dormir dans une des 4 chambres d’hôtes du ranch.