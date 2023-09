Westerlo signe Sergiy Sydorchuk, international ukrainien

Le milieu de terrain Sergiy Sydorchuk s’est engagé pour trois ans à Westerlo, a indiqué le club campinois mardi. L’international ukrainien, âgé de 32 ans, arrive du Dynamo Kiev.

Sergiy Sydorchuk a remporté trois titres de champion et quatre Coupes d’Ukraine avec le Dynamo Kiev, où il aura joué dix ans. Il compte aussi 56 sélections avec l’équipe d’Ukraine. Il a été repris pour les matches contre l’Angleterre et l’Italie en qualifications de l’Euro et rejoindra Westerlo après la trêve internationale. Westerlo ne compte qu’un point sur 18 en championnat et pointe au 15e rang de la D1A.