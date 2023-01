Westerlo domine Malines grâce à un doublé de Kyan Vaesen, partage spectaculaire entre Courtrai et Ostende

Saint-Trond et Louvain, qui se disputent une place dans le top 8, ont partagé l'enjeu (1-1), de même que Courtrai et Ostende (2-2) qui luttent actuellement pour le maintien.

Au stade des Éperons d'or, Selemani a permis à Courtrai de prendre les commandes dans la rencontre, en n'hésitant pas à armer depuis l'entrée de la surface un tir puissant qui a frôlé le poteau après une percée avortée de Bruno (1-0, 20e). Bätzner a néanmoins égalisé peu avant le repos en surgissant au point de pénalty pour couper le centre d'Hornby, venu du flanc gauche (1-1, 45e+5). Ambrose a cru avoir définitivement et méritoirement retourné la situation d'un tir enveloppé en fin de rencontre (1-2, 84e) mais Gueye a été à la conclusion d'une partir de billard dans la surface ostendaise pour offrir un point aux Courtraisiens (2-2, 89e).



Du côté de Louvain, ce sont les visiteurs trudonnaires qui ont ouvert la marque grâce à un débordement d'Hashioka qui a réussi à trouver Hayashi en retrait, et l'attaquant japonais de conclure du plat du pied à ras de sol (0-1, 9e). Après le repos, Teixeira s'est rendu coupable d'une faute dans sa propre surface et l'arbitre a indiqué le point de pénalty. Thorsteinsson n'a pas tremblé pour transformer son coup de pied de réparation en prenant Schmidt à contrepied (53e).



Au classement, c'est le statu quo. Saint-Trond (32 points) et Louvain (31 points) demeurent aux 8e et 9e places, séparés d'un seul point. Ostende reste bloqué dans la zone rouge, avec 18 points en 17e position, tandis que Courtrai garde la tête hors de l'eau de justesse, 14e avec 22 points à 2 longueurs seulement de Zulte Waregem, premier relégable.