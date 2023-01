Westerlo domine Malines grâce à un doublé de Kyan Vaesen

Samedi après-midi, Westerlo s'est imposé contre Malines, 2-0, pour la 23e journée Pro League. Le doublé de Kyan Vaesen (22e et 57e) permet à Westerlo d'empocher une victoire après avoir concédé deux défaites et un nul consécutivement.

Il n'y en a eu que pour Westerlo en début de rencontre. Chadli n'a pas profité d'une offrande de la défense malinoise (4e), avant que Van Den Keybus ne décoche une demi-volée légèrement trop enlevée qui a fait trembler le stade (12e). Un nouveau tir trop croisé de Chadli (15e) a été suivi par le but de Vaesen. Le jeune attaquant a repris un centre de Van Eenoo qui a traversé la défense (1-0, 22e).



Le timide réveil malinois a engendré des tentatives de Lavalée (34e) puis Schoofs (39e), mais Bolat veillait au grain pour capter les deux tirs adverses. Westerlo s'est à nouveau montré dangereux en contre (42e) sans pour autant doubler l'écart.



Au retour des vestiaires, Malines ne trouvait toujours pas l'inspiration. Vaesen a légèrement dévissé une tentative pour Westerlo (51e). Il a ensuite réussi à doubler la mise en traînant au deuxième poteau pour convertir un coup de coin (2-0, 57e).



L'exclusion de Lavalée (77e) pour deux cartons jaunes est restée anecdotique. Westerlo occupe la 7e place du classement avec 34 points, soit 4 de moins que La Gantoise, 4e, qui compte un match de moins. Malines peine à enchaîner et se trouve 13e avec 25 points, 5 de plus que Zulte Waregem, premier relégable.