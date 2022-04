Westerlo champion de Division 1B grâce à la défaite du RWDM à Deinze

Westerlo est champion de Division 1B ! Le club campinois va retrouver la D1A cinq ans après sa dernière relégation. Battu à Lommel samedi soir (2-1), les hommes de Jonas De Roeck étaient suspendus au résultat du RWDM, unique poursuivant à pouvoir lui contester le titre. Mais le club bruxellois a lourdement chuté du côté de Deinze (3-0) et ne peut désormais plus rejoindre le leader de la compétition. Désormais sous pavillon turc, Westerlo a composé un noyau hétéroclite, où l'on retrouve des vieilles connaissances de la D1A (Vetokele, Van Eenoo) et de belles découvertes (Erdon Daci, 9 buts).

Le RWDM peut désormais se concentrer sur son futur barrage face à Seraing, sa deuxième place étant désormais certaine.