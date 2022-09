Westerlo-Anderlecht : Felice Mazzu aligne Stroeykens avec Silva, Vertonghen absent, Nacer Chadli titulaire pour Westerlo (Live commenté et radio dès 13h30)

Felice Mazzu et Anderlecht doivent surfer sur la victoire en Conférence League pour renouer avec la victoire en Pro League ce dimanche à Westerlo. Mais attention à la fatigue du match de jeudi.

Avec un seul point pris sur neuf lors des trois derniers matches de Pro League, Anderlecht doit renouer avec la victoire ce dimanche sur la pelouse de Westerlo. Mais pour cela, il faudra voir si la fatigue du match de Conférence League de jeudi aura été digérée.

D’autant plus que la réception des Mauves se fera dans un stade plein. Le Kuipje affiche complet, une première depuis bien longtemps. Un stade qui avait tout de même souri lors de la dernière confrontation en Pro League en 2017. Anderlecht s’était imposé 2-4.

Et ça tombe bien pour les Mauves, Westerlo affiche la défense la plus perméable de l’élite et aura fort à faire face à l’armada offensive de Felice Mazzu qui aura le choix. Anderlecht peut-il renouer avec la victoire ? Réponse ce dimanche.

Voici les compositions des deux équipes :

Westerlo : Bolat – Reynolds, Seigers, Tagir – Chadli, Fixelles, Madsen, Dierckx, De Cuyper – Vetokele, Foster.

Anderlecht : Van Crombrugge – Debast, Hoedt, Delcroix – Sadiki, Diawara, Ashimeru, Verschaeren, Amuzu – Stroeykens, Silva.