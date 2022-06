Westerlo accueille le Turc Ravil Tagir pour deux saisons, en prêt de Baskasehir

Le promu Westerlo continue de se renforcer durant ce mercato d'été avant de retrouver le plus haut niveau du football belge. Il a présenté jeudi le défenseur turc de 19 ans Ravil Tagir, qui est loué pour deux saisons par Basaksehir, club de D1 turque.



Tagir, qui joue au centre de la défense ou au poste d'arrière gauche, a déjà fait 15 apparitions en équipe première pour Basaksehir. Il est également un titulaire régulier en équipe nationale de Turquie U21. Il est le quatrième nouveau venu pour les champions en titre de D1B, après les gardiens Nick Gillekens (Mouscron) et Sinan Bolat (La Gantoise), et l'arrière droit Bryan Reynolds (AS Roma).