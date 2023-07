"West Side Story" : la célèbre comédie musicale adaptée au festival Bruxellons

Pour Daniel Hanssens et Kylian Campbell, la difficulté d’une telle adaptation est sa traduction complète en français. Toutefois grâce à l’obtention des droits du spectacle, les deux metteurs en scène ont pu travailler en totale liberté et repenser l’entièreté des dialogues et des chorégraphies sans se soucier de ce qui a été fait auparavant. Le résultat est sans appel, le spectacle rend compte avec fidélité de l’œuvre originale avec une énergie unique transmise par les 25 comédiens qui chantent, dansent et jouent en live sur scène. C’est bien là la grande différence avec les spectacles précédents du Bruxellons festival, son aspect physique. Car ne l’oublions pas, la danse est un sport et pour suivre le rythme les comédiens ont suivi un entraînement strict et une préparation lourde.

25 comédiennes et comédiens belges et français se lancent donc la réplique en mélodie sur la scène du château. Une scène aménagée et pensée pour résonner avec l’intrigue violente et destructrice de la comédie musicale. Car oui "West Side Story" aborde des thématiques telles que la violence, l’amour impossible, la destruction, le racisme ou la conquête de territoire. Et pour coller à ces sujets, c’est le français Philippe Miesch qui a mis sur pied le décor. Une scénographie pensée non pas pour faire de la pièce une version idyllique mais réaliste.

Et si cette pièce semble aujourd’hui encore fonctionner c’est justement parce que ses thématiques durs font toujours écho à l’actualité. Racisme, place de la femme dans la société, rapport conflictuel avec la police, ces sujets sont encore source de débats aujourd’hui. Cette histoire d’enfants rejetés par la société et leur famille est universelle et touche le plus grand nombre. Embelli par le talent de Laure Campion et ses 14 musiciens live, "West Side Story" traverse le temps et s’adapte à Bruxellons avec talent.

"West Side Story" à voir au festival Bruxellons jusqu’au 25 août prochain.

Pour plus d’informations.