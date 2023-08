La célèbre comédie musicale de Leonard Bernstein est à l’affiche du Festival Bruxellons ! West Side Story est présenté en plein air dans une version revisitée et intégralement traduite en français. Au Karreveld, le drame de Maria et de Tony se raconte en musique sur les cendres d’un New York dévasté. Représentations dans la cour du Château du Karreveld à Molenbeek jusqu’au 31 août 2023.

L’œuvre aura traversé le temps. West Side Story a été présentée pour la première fois à Broadway en 1957, avant d’être adaptée au cinéma – quatre ans plus tard – par Robert Wise et Jerome Robbins. Sur scène comme à l’écran, la musique de Leonard Bernstein, les mots de Stephen Sondheim et le travail chorégraphique de Jerome Robbins auront marqué toute une époque.

Inspirée librement de Romeo et Juliette de William Shakespeare, la comédie musicale retrace, dans le New York des années cinquante, le récit d’un amour impossible entre deux jeunes gens issus de clans rivaux : Les Jets et les Sharks. L’amour naît – entre deux bastons – sur fond d’une guerre de gangs.