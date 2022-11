Wesley Sonck s’interroge sur la sélection de Noa Lang pour le Mondial : "Il coûte beaucoup d’énergie à un staff"

Cette année, 23 joueurs de Pro League disputeront le Mondial au Qatar, 18 étrangers et cinq Belges. Parmi les 18 "Belgicains" étrangers, Noa Lang. Malgré une saison en dents de scie avec Bruges (12 matches, 2 buts, 2 passes dé), l'ancien joueur de l'Ajax a en effet été sélectionné par son entraîneur national, Louis Van Gaal. Il figure dans une liste de 26 joueurs aux côtés des Memphis Depay, Luuk De Jong ou Vincent Janssen, notamment.

Une sélection qui laisse l'ancien Diable rouge, Wesley Sonck, plutôt dubitatif. Sur le plateau de Extra Time, il s'est interrogé et s'est montré plutôt sceptique : "Je suis vraiment surpris que Van Gaal le prenne avec. J'espère pour lui qu'il sera en forme, ça lui ferait du bien. Mais je pense qu'il coûte beaucoup d'énergie à un staff. Lang est un bon footballeur. Mais il fait des choses pendant un match qui sont vraiment inutiles. En se comportant de telle manière, il n'agace pas seulement ses adversaires mais aussi ses coéquipiers et les gens sur son propre banc. Que Neymar le fasse, ok, mais il est à un autre niveau que Lang."

Voilà qui a le mérite d'être clair.