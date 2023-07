WeScoop, le réseau social belge qui démarre "mieux qu’Instagram"

WeScoop, c’est un nouveau réseau social belge, lancé depuis Gerpinnes, dans le Hainaut, qui a cartonné à sa sortie. "C’est le meilleur lancement pour un réseau social, meilleur qu’Instagram en 2010", confie Dorian Wery, un des deux créateurs de l’application. WeScoop a été lancé en mai 2023. En trois semaines, le réseau social comptait près de 350.000 utilisateurs. Pendant plusieurs jours, il a été classé numéro 1 de la catégorie "réseaux sociaux" sur les plateformes de téléchargement en Europe. De quoi attirer les regards et les contenus "interdits".

Victime de son succès

Les deux créateurs de l’application, Dorian Wery et Igor Toussaint, ne s’attendaient pas à un tel engouement. "On avait tablé sur 3000 utilisateurs par jour au début", précise Dorian Wery. Finalement, ils en ont eu plus de cinq fois plus, ce qui a engendré pas mal de bugs. Par la suite, des vidéos à caractère sexuel, très violentes aussi, ont également commencé à tourner sur le réseau social, ce qui n’est pas autorisé par les plateformes qui hébergent l’application. "Nous avons disparu de l’Apple Store pendant quelques semaines", explique Dorian Wery. L’application n’était pas prête pour devoir modérer autant de contenus. Aujourd’hui, c’est chose faite, l’application est de retour. Les créateurs comptent relancer la machine, c’est en tout cas leur souhait.

La recette du succès ?

"On a pris le meilleur de ce que vous pouvez voir sur les autres réseaux sociaux", explique le co-créateur de WeScoop. "On pourrait dire que c’est un mélange d’Instagram, Snapchat et Tinder. Il y a aussi un système de points, les ScoopCoins, qui permettent par exemple de personnaliser son profil. On les obtient en utilisant l’application. C’est notamment ça qui plaît aux utilisateurs. D’après les retours que nous avons, ils apprécient aussi le fait que l’application soit sécurisée et que les contenus soient un peu différents". Dorian Wery souhaite une plus grande liberté de ton sur son réseau social, "quelque part entre Instagram et Twitter".