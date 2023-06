Wes Anderson adapte plusieurs nouvelles de Roald Dahl

Alors que son prochain film "Asteroid City" sortira dans les salles de cinéma le 21 juin prochain, Wes Anderson termine son treizième film qui verra le jour en automne prochain.

Le réalisateur de Fantastic Mr. Fox a choisi quatre nouvelles à mettre en avant à partir du recueil de Roald Dahl : The Wonderful Stroy of henry Sugar and six more. Le média Les Inrockuptibles nous apprend que la première histoire parle d’un cleptomane qui a le don de voir à travers les objets et de prédire l’avenir. Quant au récit principal, Première annonce qu’on suivra un homme capable de voir malgré ses yeux cousus et qu’Henry Sugar est obsédé par son cas.

Du côté du casting, Wes Anderson a fait appel à Ralph Fiennes (The King’s Man), Ben Kingsley (Renaissances), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Dev Patel (Lion), Rupert Friend (Hitman) ou encore Richard Ayoade (Paddington 2). Chaque acteur tiendra des rôles différents dans le film découpé en 4 histoires.

Le chef opérateur précise au magazine Première qu’"il va encore dépasser les limites en proposant un style différent, et ce de plein de manières, de ce qu’il fait d’habitude. J’ai vu le résultat il y a deux mois environ, et les couleurs étaient en train d’être étalonnées. J’ai adoré travailler sur ce film, et pourtant quand je l’ai découvert, j’ai été bluffé. C’était vraiment cool. Je suis curieux de savoir comment il sera reçu par le public, vu que ça ne ressemble pas exactement à ce que Wes fait d’habitude. Je crois que cette différence est due à ses expériences animées. Elles ont changé sa manière de tourner un film".

Netflix devrait adapter plusieurs œuvres de Dahl après les avoir acquises pour 686 millions de dollars en septembre dernier.