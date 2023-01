Werner Lambersy, présence d’un poète disparu

Werner Lambersy était poète, essayiste et dramaturge. Poète avant tout ! Il était né à Anvers en 1941 d'une mère d’origine juive et d'un père flamand. Le père s’était fourvoyé pendant la guerre en s’engageant dans la SS. Werner Lambersy choisira la langue française comme un acte de résistance. Il ne donnera pas dans la littérature de combat, mais il explorera l’intériorité. Il empruntera des chemins de sagesse qui le conduiront en Orient et en Inde particulièrement. Voyageur infatigable, il découvrira l’ici et l’ailleurs en posant le regard sur le proche et le lointain, les yeux tournés vers une écaille de carpe ou vers les galaxies.

Maîtres et Maisons de thé … L’Arche et la cloche … Architecture Nuit … sont des recueils de cet homme fait poésie qu’était Werner Lambersy.