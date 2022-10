Wépion, l’automne doux favorise la culture pleine terre de la fraise

Cette fin octobre les températures sont anormalement élevées. Un climat doux avec des épisodes pluvieux qui semble très bien convenir aux fraises, comme nous avons pu le constater à Wépion. Dans les champs de Luc Warnez, ces petits fruits d’un rouge vif sont encore nombreux. "C’est incroyable mais ça risque de devenir la norme avec le dérèglement climatique". Une récolte automnale qui arrange bien le producteur. "Les températures sont plus clémentes maintenant. En été, au-dessus de trente degrés, la fraise, soit on l’arrose, soit elle cuit. Il faut aussi des frigos pour la garder au frais. Ici, ça coûte moins cher pour produire : pas d’arrosage, pas de frigo". Les cultures de Luc Warnez ne sont même pas bâchées. "Pas besoin pour le moment". Le producteur se penche sur un fraisier. "Regardez, je vais vous montrer qu’il va encore y en avoir". Il détaille les différents stades de développement du fruit avant de conclure. "On pourrait encore avoir des fraises jusqu’à Noël. Evidemment à un moment il faudra bâcher, mais on peut tenir jusqu’à -4°, et là, on en est loin".

Du côté du cabanon en bord de route, si certains clients s’étonnent d’avoir encore des fraises en cette période, les habitués sont moins surpris. "Je me rappelle en avoir déjà acheté jusqu’en novembre". La particularité cette année, c’est que les fraisiers ne sont pas encore protégés et qu’il pourrait y avoir des fraises jusqu’à la fin de l’année.