Wendie Renard sur Janice Cayman : "ça reste une très bonne amie mais on va chacune tout donner pour notre pays"

Les Red Flames affrontent la France ce soir lors de l’Euro féminin de football. Un match difficile pour nos joueuses belges. Du côté français, Wendie Renard en a profité pour aborder son adversaire du soir, mais aussi son amie en club Janice Cayman.

France – Belgique, c’est ce soir lors du 2e match de phase de groupe de l’Euro féminin de football. Une rencontre où deux amies, Janice Cayman et Wendie Renard vont s’affronter, comme l’a expliqué la joueuse française au micro d’Erik Libois.

"C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Déjà avec sa mentalité. Et puis, on se côtoie au quotidien. C’est une joueuse exemplaire qui donne toujours le maximum. Je sais qu’on va s’affronter, ça reste une très bonne amie mais on va chacune tout donner pour notre pays. On s’est envoyé un message pour se souhaiter un bon euro et on pourra discuter après le match. Elle me connaît, il n’y aura pas de cadeau. On jouera le jeu jusqu’au bout. Collectivement, c’est un match équipe de France face à la Belgique et pas Wendy Renard face à Janyce Cayman."

Si la France a impressionné pour son premier match et sa belle victoire 5-1 face à l’Italie, Wendie Renard ne considère pas la France comme une machine à gagner et se méfie de la Belgique.

"Je ne sais pas si on est devenue une machine à gagner, mais on a démontré que l’on était prêt lors du premier match et qu’on a travaillé pour ça. Sur nos points forts, je ne vais pas vous les donner, mais toutes les équipes en ont. A nous d’être le plus juste possible et de laisser le moins de failles possibles à cette équipe belge. Car c’est un collectif qui a l’habitude de jouer ensemble avec des joueuses qui savent faire la différence. On sait à quoi s’attendre et on fera tout demain dans les premières minutes pour dérouler et jouer notre jeu tout simplement et prendre du plaisir."

Prendre du plaisir, mais aussi gagner en ce jour de fête nationale française ? Pour la joueuse lyonnaise, "c’est vrai, c’est la fête nationale. A nous de rendre cette fête encore plus belle pour notre pays."

France – Belgique, c’est ce soir à 21h. Un match à suivre sur toutes les plateformes de la RTBF.