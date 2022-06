"Wenap", la start-up bruxelloise qui rend la sieste au travail possible et confortable !

Le cocon isole du bruit et de la lumière. Une fois à l’intérieur, vous êtes installé en position "zéro gravité". "C’est une position utilisée par les astronautes de Nasa lors du décollage des fusées. L’inclinaison du siège ainsi que tous ses angles ont été spécifiquement étudiés pour offrir un soutien des vertèbres lombaires, pour minimiser la pression sur le bas du dos et les jambes, et pour garantir une récupération optimale. L’idée c’est de faire une sieste de 15-20 minutes maximum, car après on tomberait dans un cycle de sommeil trop profond. Nous avons mis en place des pistes audio pour accompagner le retour à un état d’éveil qui permette de travailler par la suite." La sieste est en quelque sorte couplée à une séance de méditation.

C’est un fait, le stress et la fatigue au travail affectent plus de 60% des travailleurs belges !

Afin que plusieurs collègues ne se retrouvent pas avec la même envie de sieste au même moment, un agenda en ligne est mis à disposition de chacune des cellules de repos installées dans les entreprises. En un clic, les employés peuvent vérifier si le cocon est libre et peuvent ensuite réserver leur créneau.

Les cocons de repos sont durables et faits en Europe : "Nous avons voulu adopter l’approche la plus durable possible dans le choix de nos matériaux. C’est pourquoi nous utilisons du bois de bouleau certifié PEFC pour la structure et du liège écologique pour l’isolation acoustique." Les cabines sont quant à elles conçues et produites en collaboration avec PureLab, un bureau de design industriel belge situé à Bruxelles.

"Wenap" est accompagnée par l’incubateur bruxellois Start Lab Ichec mais a déjà ses premiers clients. Pour les entreprises intéressées d’avoir un cocon de repos chez elles, "Wenap" fonctionne sur le principe du leasing. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici.

Est-ce vraiment confortable ?

Notre collègue Carlo de Pascale de l’émission "On n’est pas des pigeons" a eu l’occasion de tester une "Nappy box", découvrez son avis ci-dessus !

