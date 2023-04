Wembley a 100 ans ce vendredi : 7 rencontres qui ont fait la légende du stade anglais

Pour la première fois de son histoire, la coupe du monde de football pose ses valises en Angleterre, en 1966. La nation mère du ballon rond n’a pas le droit à l’erreur et affiche une équipe de rêve. En effet, les "three lions" comptaient dans leurs rangs des légendes tels que Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton, Jimmy Greaves et Geoffrey Hurst. Entre les Anglais et le trophée, l’équipe d’Allemagne de l’Ouest d’un encore trop tendre Franz Beckenbauer. Les deux formations en sont à 2-2 après 100 minutes de jeu. Moment choisi par l’homme providentiel du jour, Hurst pour sortir de sa boîte. L’attaquant anglais envoie une frappe puissante sur la latte qui rebondit sur la ligne. Le stade retient son souffle, le ballon a-t-il franchi la ligne ? Encore aujourd’hui, il est impossible de le savoir mais la pression est trop forte et l’arbitre accorde le but. Coup de massue pour les Allemands, délivrance pour les Anglais, ceux-ci iront même en inscrire un quatrième afin de sceller définitivement leur victoire. Hurst rentre dans l’histoire pour être le premier joueur à inscrire un triplé en finale de coupe du monde. Une performance exceptionnelle qui ne sera rééditée que 56 ans plus tard par un certain Kylian Mbappé face à l’Argentine. Pour la seul et toujours unique fois de son histoire, le pays du football fait main basse sur le trophée et vient accrocher une étoile sur son maillot.