Welsford bisse, Lopez gagne le Tour de San Juan, Evenepoel met le feu dans le final

Le "showman" Vacek et Salgueiro résistent jusque dans les 15 derniers kilomètres. Ils sont avalés par… Remco Evenepoel et Quinn Simmons sortis en contre. Le champion du monde, épaulé par le coureur de Trek, est très impressionnant. Les deux coureurs tiennent le peloton en respect pendant plus de dix kilomètres. Un sacré numéro.



Comme ce samedi, le train Soudal-Quick Step déraille et laisse Jakobsen se débrouiller seul. Les DSM, mieux organisés, lancent parfaitement Welsford. Le champion d’Europe heurte à pleine vitesse la main (et le smartphone) d’un spectateur imprudent. Il reste heureusement sur ses roues et se classe deuxième.



Miguel Angel Lopez, leader depuis son succès au sommet de l’Alto Colorado, enlève le classement final devant Filippo Ganna et Sergio Higuita. Remco Evenepoel se classe 7e.