Wellin va favoriser la mobilité douce et rendre son centre plus convivial

Dans le cadre de l'appel à projet "coeur de village" de la Wallonie, la commune de Wellin a remis un dossier complémentaire à celui du Service Public de Wallonie qui avait prévu de refaire la route qui va du rond-point d’Halma jusqu’à la Grand-Place de Wellin. Les aménagements à venir privilégieront la mobilité douce, vélos et piétons. Trottoirs, piste cyclable où on pourra circuler dans les deux sens, avec prolongement vers la zone d’activités économique. La route sera également rénovée. Quant à la Grands Place, qui le véritable centre de la localité autour de la maison communale, on va la rendre plus conviviale. " Ses aménagements datent des années 90, " explique le Bourgmestre Benoît Closson, "ce n’est pas si vieux, mais il convient notamment d’y aménager des espaces verts." La petite place en face de l’hôtel de ville, qui sert actuellement de parking, sera transformée en piétonnier. Ces aménagements devraient être terminés d’ici 2025.