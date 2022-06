Wellin, carrière du Fond des Vaulx: peut-être une extension !

A l'entrée de la commune de Wellin, vous ne pouvez pas manquer le site de la carrière du Fond des Vaulx. Les gisements actuels arrivent petit à petit à la fin de leur exploitation. Du coup, les propriétaires réfléchissent à une extension sur quelque 47 hectares d'ici à 2028. La procédure n'en est donc qu'à son tout début mais la commune de Wellin y pense aussi, car une partie de la zone prévue pour l'extension se situe en zone Natura 2000 comme le confirme le Bourgmestre Benoît Closson :

"Il y a deux ans, trois que nous avons été contactés. Des contacts informels, le dossier avance petit à petit, et nous à ce moment là on avait dit, on avance et on verra comment les choses évoluent. Et en fonction des éléments sur la table, il faudra un jour trancher. La procédure est très longue sur le plan administratif, il faut modifier le plan de secteur, et puis il y a l'aspect compensation avec Natura 2000, qui remet une couche de lasagne en plus. Tout cela a du sens, il faudra consulter, il y aura des enquêtes publiques, c'est l'autorité régionale qui devra trancher sur le plan de secteur, et nous au niveau communal, on est associé puisque le terrain nous appartient, donc on a aussi notre mot à dire. Là on va devoir trancher la question clairement à un moment donné."