Welkenraedt : agression d’une accompagnatrice de train, trains supprimés

Les contrôleurs de trains des dépôts de Welkenraedt et de Liège ont arrêté le travail ce dimanche après midi.

Une réaction à la suite de l’agression dont a été victime une contrôleuse sur la ligne Liège -Aix la Chapelle.

Ce matin, à Hergenrath, elle a voulu contrôler 3 passagers qui étaient sans titre de transport et sans papier d’identité. Un des individus a sorti un couteau.

L’accompagnatrice a juste eu le temps de s’enfuir et d’appeler la police. Les individus ont été interpellés.

"Ces agressions qui sont de plus en plus fréquentes", explique Anthony Signorino, CGSP cheminots, "l’accompagnatrice heureusement n’a pas été blessée mais elle est en état de choc et les dépôts de Welkenraedt et de Liège, sous le coup de l’émotion, ont arrêté le travail."

De son côté, la SNCB soutient l’accompagnatrice et comprend la réaction du personnel. Une plainte est déposée et la SNCB se constituera partie civile. La SNCB qui tente également de mettre en place des relais avec les bus pour compenser la suppression des trains.

Une dizaine de trains ont déjà dû être supprimés sur les lignes Verviers-Welkenraedt, Spa-Pepinster mais aussi sur la ligne reliant Eupen à Ostende. Le mouvement pourrait se poursuivre demain.