Welcome to the Moon, un voyage à travers l’espace unique en son genre

Notre jeu de société de la semaine est sorti en 2021, mais sa note de 8,1/10 sur le site spécialisé BoardGameGeek est largement suffisante pour qu’on vous en parle aujourd’hui. Car il n’est jamais trop tard pour découvrir cette excellente aventure signée Benoit Turpin et Alexis Allard.

Houston, nous avons 8 problèmes

Si vous avez déjà joué au Yahtzee, vous connaissez le principe du “roll’n’write”. Cette catégorie de jeux de société vous demande de lancer des dés, puis de sélectionner et indiquer les résultats dans différentes cases afin de remporter la partie (dans le Yahtzee, l’idée est en quelque sorte d’enchaîner des combinaisons similaires au Poker).

Welcome to the Moon, le troisième jeu de la saga (après Welcome to your perfect home et Welcome to Las Vegas), modifie légèrement le procédé, en remplaçant les dés par des cartes. Ce qui devient un “draw’n’write”, on pioche, on sélectionne et on écrit nos résultats.

Ce troisième volet, qui peut se jouer sans avoir essayé les deux précédents, vous emmène, vous l’aurez compris, sur la lune. Mais là où les deux premiers jeux ne comportaient qu’une seule et même fiche à remplir (soit un plan aérien d’un quartier résidentiel ou de Las Vegas), Welcome to the Moon propose pas moins de 8 missions, à jouer dans n’importe quel ordre, ou à enchaîner dans un mode campagne. Et cerise sur le gâteau, ces fiches sont plastifiées, ce qui permet d’utiliser les feutres effaçables livrés avec le jeu.