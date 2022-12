''Welcome to The Jungle'' et un hymne de stade pour les Guns n' Roses !

Plusieurs titres sont devenus des hymnes de stade : Queen, Neil Diamond, les White Stripes et plus récemment ACDC en sont de bons exemples. Mais il y en a encore dont je ne vous ai pas parlé et ''Welcome to the Jungle'' des Guns n' Roses est l’un de ceux-là.

Imaginez d’abord un stade ou une salle à l’américaine avec les lumières et les effets pyrotechniques, la tension d’avant-match que vous ressentez car c’est votre équipe qui joue. D’entrée, le riff vous vrille les oreilles et vous fait vibrer de l’intérieur. Puis arrive cette espèce de sirène qui annonce que quelque chose d’important va arriver. La batterie débarque et Axl Rose accueille tout le monde mais tout le monde est déjà en train de secouer la tête !