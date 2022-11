"Weird Al" Yankovic reprend ses tubes parodiques avec des instruments pour enfants chez Jimmy Fallon

Le chanteur et humoriste connu pour ses parodies de tubes dans les années 80 a repris avec le célèbre animateur "Another One Rides the Bus", "White and Nerdy", "I Want a New Duck", "Eat It", "Fat", "I Love Rocky Road", "My Bologna" et "Yoda".

Alors qu'il a déclaré ne pas savoir s'il sortira encore d'autres chansons parodiques dans sa carrière, le catalogue de "Weird Al" Yankovic est assez riche et mérite d'être à nouveau parcouru. Lors de la dernière émission du Tonight Show de Jimmy Fallon, le musicien a interprété un mélange de ses plus grands succès sur des instruments de musique destinés aux enfants.

Aux côtés de Jimmy Fallon et du fantastique groupe The Roots, Yankovic a revisité certaines de ses parodies comme "Another One Rides the Bus", "White and Nerdy", "I Want a New Duck", "Eat It", "Fat", "I Love Rocky Road", " My Bologna " et " Yoda ". Le chanteur s'est accompagné d'un accordéon pour enfants durant les deux minutes et demie de cette prestation énergique.