Wegnez après la claque contre les Pays-Bas : "On a montré un visage qui n’est pas digne des champions olympiques"

Champions olympiques, champions du monde et d’Europe, les Red Lions ont tout gagné sur la planète hockey. Un statut qui ne les protège pas d’une déconvenue. Ni même d’un claque. Celle infligée par les Pays-Bas à Anvers (1-6) à six semaines de l’Euro fait clairement tâche. "Que l’envie et la hargne de jouer devant 4000 personnes ne soient pas là, c’est inacceptable", fustige Victor Wegnez.



"Cela faisait très longtemps qu’on n’avait pas perdu à la maison. C’était déjà contre eux. On a montré un visage qui n’est pas digne des Red Lions, qui n’est pas digne des champions olympiques. On a vraiment manqué d’énergie dans tout ce qu’on a entrepris. On a beaucoup forcé en possession. On a récupéré très peu de balles. Il faudra analyser. A la limite que la qualité technique et la qualité tactique ne soient pas là, ça passe. Mais que l’envie et la hargne de jouer devant 4000 personnes ne soient pas là, c’est inacceptable".



Les Oranje, très efficaces, ont fait mal aux Belges. "Ils ont huit occasions, six fois goals. On a trois poteaux. Sur leurs quatre premières occasions, ils en mettent quatre. Ça tue un peu le match. Mais ce n’est pas logique qu’à ce niveau-là on prenne six goals. On avait pris cinq buts contre l’Inde avec une équipe C. Là on ne peut pas parler d’équipe C ou de manque d’expérience. On avait des gars avec 400 capes sur le terrain. Il ne faut pas chercher d’excuses. On n’a pas été bons. Il faudra être plus fort que ça à l’Euro. Il vaut mieux prendre cette claque ici en Pro League et en tirer les leçons, que de la prendre à l’Euro parce que là ce sera trop tard. C’est une bonne chose que ça nous arrive. Il faut qu’on se regarde dans le miroir. Ce n’est pas acceptable. Pro League ou pas, on joue pour gagner. Si on remporte les deux prochains matches, on est champion. Et on va tout faire pour gagner. Dès l’Espagne, il faut renvoyer un signal pour dire que c’était un faux pas".



Ce lourd revers a tout d’une piqûre de rappel salutaire. Les Red Lions sont piqués dans leur orgueil. Attention à la bête blessée.