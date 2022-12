Weezer termine sa série "SZNZ" avec le solstice d’hiver

Tout au long de cette année, Weezer a donc sorti des EP en fonction de chaque saison. On a déjà eu droit à Spring et le single "A Little Bit of Love", puis Summer et le titre "Records" et "What Happens After You" pour Autumn.

En août, on apprenait que le groupe avait dû annuler sa résidence à Brodaway en raison de faibles ventes de tickets et de frais astronomiques.

"Je viens d’apprendre que nos spectacles de Broadway ont été annulés. Je le regrette, et remercie tous les gens qui étaient impliqués dans ce projet", a communiqué Rivers Cuomo, le chanteur.

Toutefois, le groupe sera présent lors d’un grand événement musical sur le thème du baseball en Arizona, le Innings Festival, en février, aux côtés de Green Day, Eddie Vedder, The Black Crowes, The Offspring, The Pretty Reckless et Paris Jackson.