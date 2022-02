Weezer célèbre ses 30 ans

Pour marquer ses 3 décennies d’existence, le groupe a posté sur Instgram une photo souvenir de ses débuts.

Weezer s’est souvenu du premier jour de répétition, et promet aussi une prochaine année "fascinante" autour du groupe.

On peut lire : "Et comme ça, ça fait 30 ans que Weezer est né. Le 15 février 1992, Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Matt Sharp et Jason Cropper se sont rencontrés à TK Productions au 1956 Cotner Avenue à Los Angeles. On a répété pendant 3 jours une vingtaine de chansons à plusieurs reprises, dont quelques-unes qui figureront ensuite sur le Blue Album 2 ans plus tard."

"Et nous voilà le 15 février 2022, 30 ans après. Tant de choses se sont passées, tant de chansons, d’albums, de singles, de bandes originales, de fans, de tournées, de concerts, de shooting photo, d’interviews… Tant de bons moments, et d’autres moins bons, de temps à autre, bien sûr. Brian nous a rejoints quand Jason est parti, Mikey, quand Matt a quitté le groupe, et puis Scott, quand Mikey est parti. On a rencontré des milliers d’amis, on en a perdu certains d’entre eux, dont Mikey, Ric Ocasek, Mykel et Carli Allan, qui avaient créé le fan club de Weezer.”

"Tant de choses ont changé et pourtant, malgré toutes ces étapes et les aventures extraordinaires que nous avons vécues, l’esprit de Weezer n’a pas vraiment changé. Tout le monde veut toujours jouer de la bonne musique et susciter de l’intérêt chez les gens. Et après 30 ans, on est encore loin d’en avoir fini !"

"Merci d’être restés avec nous, 2022 sera une nouvelle année fascinante pour Weezer et pour vous !"