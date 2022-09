Weezer célèbre l’automne

Le projet SZNZ se terminera le 21 décembre avec l’EP Winter. En août, on apprenait que le groupe avait dû annuler sa résidence à Brodaway en raison de faibles ventes de tickets et de frais astronomiques.

"Je viens d’apprendre que nos spectacles de Broadway ont été annulés. Je le regrette, et remercie tous les gens qui étaient impliqués dans ce projet", a communiqué Rivers Cuomo, le chanteur.

Le groupe de Los Angeles avait prévu une résidence de six nuits au Broadway Theatre pour célébrer son projet SZNZ.

"Je suis déçu personnellement, et aussi pour les fans qui voulaient assister à ça. Nous trouverons une autre manière de faire vivre ce projet sur scène", a rajouté Cuomo.

Voici la tracklist de l’EP Autumn :

1. “Can’t Dance, Don’t Ask Me”

2. “Get Off on the Pain”

3. “What Happens After You”

4. “Francesca”

5. “Should She Stay or Should She Go”

6. “Tastes Like Pain”

7. “Run, Raven, Run”