Weezer aurait composé "trop de chansons" ?

Avec 15 albums studio à leur actif, on pourrait dire que Weezer a parfois privilégié la quantité à la qualité – et Rivers Cuomo, le chanteur, est d’ailleurs le premier à l’affirmer.

C’est dans le cadre du podcast This Little Light avec le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea, que Rivers Cuomo a admis qu’il pensait que son groupe avait peut-être produit "trop" de musique ces dernières années.

"Je pense que si je devais revenir en arrière et planifier la carrière d’artiste idéal, je ne sais pas – peut-être qu’il y a eu trop", a déclaré le chanteur lorsque Flea lui a demandé ce qu’il pensait de la discographie gigantesque de Weezer. "Peut-être que tout cela aurait plus d’impact si nous pouvions revenir en arrière et ne sortir que les meilleurs morceaux. Les sélectionner et les partager d’une manière très stratégique. Mais j’espère que les générations futures feront le tri et se concentreront sur les meilleurs morceaux."

Il n’a pas cité d’album spécifique de Weezer qu’il aurait laissés sur le côté, mais il semble qu’à l’avenir, il tentera d’être un peu plus attentif à ce que les auditeurs de longue date de Weezer veulent entendre.

"Je veux vraiment écouter et voir où ils [les fans] en sont, et ce à quoi ils réagissent, et parfois ce n’est pas exactement ce que j’aurais fait tout seul", a-t-il ajouté. "En particulier, ils semblent aimer que les changements se fassent plus lentement. Je leur dirais simplement : "C’est un nouveau jour. Jetons le livre de recettes et repartons de zéro avec quelque chose de totalement nouveau". Pour une raison ou une autre, ils veulent s’accrocher à ce qu’ils aimaient dans le passé. Cela ne veut pas dire que je ne peux rien faire de nouveau – je dois juste le mélanger un peu plus graduellement".

Vous pouvez écouter l’intégralité de la conversation entre Rivers Cuomo et Flea ici ; les citations ci-dessus commencent vers la 44e minute.

Fidèle à sa promesse d’écouter les fans, le chanteur de Weezer est apparemment en train de rassembler des idées pour une comédie musicale pour le prochain album studio.