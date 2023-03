Week-end surréaliste au Delta et promenade en terre minière au Bois d’Heigne

Pour en apprendre plus sur le patrimoine industriel de la région de Charleroi, optez pour une balade guidée au Bois d’Heigne. Cette promenade vous dévoilera les différents visages de cette ancienne zone minière : quartier historique, chemin de halage et terrils d'antan n'auront plus aucun secrets pour vous. Soyez éclairés sur le travail de nos aînés tout en étant émerveillés par une nature florissante qui reprend ses droits.

Réservez vite pour un moment chargé d’histoire, ce dimanche 19 mars. Prix : 8€