Week-end ouvert au Théâtre national du 20 au 23 septembre

"Flatland" est une œuvre vidéo réalisée par deux artistes iraniens : Alireza Keymanesh et Amir Poust. Multiprimé, ce film donne vie de manière poétique et par le biais de la danse, à des formes géométriques inattendues. Filmé·es à distance depuis le toit d’un immeuble à Téhéran par une caméra en plongée, les danseur·ses s’effacent et deviennent une multitude de points, qui se combinent pour former un ballet fascinant. "Flatland" sera projeté tous les soirs sur la façade du Théâtre National.



www.theatrenational.be