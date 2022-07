Week-end noir sur les routes pour le chassé-croisé des vacances

Retours :

La journée de vendredi est classée orange, avec une circulation dense et quelques ralentissements en France et rouge sur les routes du pourtour méditerranéen (sur l’A7 entre Marseille et Salon-de-Provence et l’A9 entre Narbonne et Orange) et dans les régions Rhône-Alpes/Auvergne (sur l’A7 entre Orange et Lyon et au niveau du tunnel du Mont-Blanc (N205).

Samedi sera une journée rouge dans le sens des retours en France avec de gros embouteillages dès la fin de la matinée jusqu’au soir.

Points noirs – heures de pointe : Vendredi