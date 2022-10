Week-end lumineux

Dimanche, il fera froid en matinée avec des températures minimales qui descendront entre 3 et 6 °C. Mais le soleil va s’imposer rapidement et il régnera en maître dans un ciel sans nuage. Ce temps ensoleillé fera grimper les températures et les maxima atteindront 14 à 18 °C.

Lundi, nouvelle journée lumineuse mais un ciel un peu voilé sur le Nord-Ouest. Maxima de 16 à 18 °C

Mardi, après la dissipation des bancs de grisaille, les périodes de soleil seront larges. Les températures en baisse ne dépasseront plus 13 à 16 °C.