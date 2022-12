Week-end hivernal

La grisaille s’attarde ce vendredi après-midi sur le centre du pays, ailleurs, quelques éclaircies se dessinent. Cette nuit, quelques giboulées toucheront la côte, sur les autres régions, le ciel sera bouché avec des bancs de brouillards qui se reformeront partout. Du brouillard souvent givrant au vu des températures attendues : -5 à 0 °C.

Demain samedi, prudence sur les routes, la visibilité sera réduite et les chaussées par endroits glissantes. L’après-midi, quelques coins de ciel bleu pourraient se dessiner dans le sud et le nord-ouest du pays, ailleurs, la grisaille persistera. L’après-midi, une averse de grésil ou de neige fondante restera possible au littoral.

Pas de dégel prévu demain au sud du sillon Sambre et Meuse, les maxima ne dépasseront par -3 à 0 °C. Au nord, on prévoit 1 °C à Bruxelles, 2 °C à Tournai et 4 °C à Ostende.